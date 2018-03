Leidet Sila Sahin (32) unter Hungerattacken? Die Schauspielerin ist im fünften Monat schwanger und genießt gerade die relaxte Atmosphäre in Norwegen. Dorthin ist sie mit Ehemann Samuel Radlinger (25) gezogen, der in einem norwegischen Verein Fußball spielt. In Ruhe bereitet sich Sila auf die im Juli bevorstehende Mutterschaft vor und lässt es sich gut gehen – mit leckerem Essen. "Ganz, ganz wichtig: Morgens immer frühstücken, dann kann der Tag starten. Dann bin ich gut gelaunt. Aber sonst, wenn ich nicht frühstücke, ist mir auch total schlecht", klärte die Schwangere jetzt in ihrer Instagram-Story über ihre augenblickliche Verfassung auf.



