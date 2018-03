Ihre Freude über das Baby-Glück ist kaum zu übersehen! Ex-GZSZ-Sternchen Sila Sahin (32) und ihr Ehemann Samuel Radlinger (25) erwarten das erste Kind. Lange behielt sie diese freudige Nachricht für sich, versteckte ihren Babybauch und bewahrte Stillschweigen. Vor wenigen Tagen rückte sie dann mit der riesigen Überraschung heraus! Jetzt stand ihr erster Termin beim Frauenarzt in Norwegen an, an dem sie ihre Fans teilhaben ließ.

"So, wir sind auf dem Weg zum Frauenarzt und heute lerne ich die Ärztin kennen und ich bin schon ganz gespannt, ob ich sie mag", verriet die brünette Schönheit in ihrer Instagram-Story. Bei dem Termin freue sie sich zudem auf das neue Ultraschallbild und hoffe, die Ärztin wegen der vorhandenen Sprachbarriere verstehen zu können. Profi-Fußballer Samuel wechselte erst vor ein paar Wochen zum norwegischen Verein in Bergen, weswegen sie jetzt mit ihm auswanderte. Deshalb musste sie sich natürlich auch nach einem neuen Gynäkologen in der kalten Region umsehen.

In einem weiteren Clip zeigte die Berlinerin, was sie in ihrer Handtasche mit zum Frauenarzt genommen hat: Kartoffelchips! "Schaut mal, was ich hier in meiner Tasche habe. Das geht gar nicht anders", schmunzelte sie und spielte damit auf die berüchtigten Heißhungerattacken in der Schwangerschaft an.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger am Berg Fløyen in Norwegen

