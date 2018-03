Victoria Beckhams (43) Kinder mögen es gesund! Seit den 90ern steht das ehemalige Spice Girl in der Öffentlichkeit. Mit ihren Modelmaßen spaltete die 43-Jährige schon des Öfteren ihre Followerschaft. Kein Wunder, dass die Designerin auch sehr auf die Ernährung ihrer Kids achtet. Doch für ihre jüngsten Sprösslinge Cruz (13) und Harper (6) ist dies überhaupt kein Problem: So schnippeln sich die beiden des Öfteren rote Peperoni oder Sellerie zum Frühstück. Ob da bei den beiden auch mal leckere Froot Loops oder Cini Minis in den Müslischalen landen?



