Noch vor einem Jahr erklärte Kim Gloss (25) im Interview mit Promiflash: "Ja, also ich lass das jetzt mit den Schönheitseingriffen erstmal sein!" Ihr Versprechen hat sie schnell gebrochen. In ihrer Instagram-Story teilte die Sängerin einen Clip vom Beauty-Doc mit ihren Fans und ließ die wissen: Ja, sie legt sich tatsächlich wieder unters Messer! Auch worum es bei dem Eingriff gehen wird, erzählte sie schon: "Es geht um die Arme. Um den Winkearm, so viel kann ich sagen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de