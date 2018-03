Sie sind und bleiben einfach wie füreinander geschaffen: Selena Gomez (25) und Justin Bieber (24) sind Seelenverwandte! Seit ihrer Liebes-Reunion erfreuen die beiden Musiker immer wieder ihre unzähligen, internationalen Fans mit süßen Pärchenmomenten und offenbaren der ganzen Welt, wie nahe sie sich stehen. Justins Geburtstag ist der beste Anlass für Selena, es erneut allen zu zeigen: Sie sind einfach ein absolutes Traumpaar!

Über diese Schmeichelei hat sich der jetzt 24-Jährige sicher besonders gefreut: Auf Instagram gratuliert die "She Wolves"-Interpretin ihrem Herzblatt auf eine ganz lässige und dadurch umso süßere Art und Weise! "1. März 1994. Jemand, den ich kenne, der zufällig supercool ist, wurde geboren. Boom.", schreibt Sel zu einem Schnappschuss, auf dem sie gut gelaunt und superhappy mit einem Polaroidfoto spielt. Zu erahnen: Auf dem Bild ist schemenhaft der Biebs zu erkennen.

Was die Planung von Justins Ehrentag anging – da waren sich die Turteltauben etwas uneinig. Wie HollywoodLife berichtete, soll der Sänger eine intime Feier mit seiner Herzdame bevorzugt haben, während diese eine große Birthday-Sause plante. Für was sich die beiden wohl entschieden haben? Was meint ihr? Stimmt ab!

Splash News Selena Gomez und Justin Bieber in einer Villa auf Jamaika im Rahmen der Hochzeit seines Vaters

Pap Nation / Splash News Selena Gomez und Justin Bieber auf dem Weg in die Kirche in Los Angeles

Instagram / justinbieber; Jamie McCarthy / Getty Images Justin Bieber und Selena Gomez

