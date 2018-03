Was für eine spannende Zeit! Isabell Horn (34) gönnte sich kürzlich eine Auszeit und reiste mit ihrem Liebsten Jens und Töchterchen Ella einige Wochen durch Thailand. Dort erlebte die kleine Familie so einiges! Vor allem für die fast einjährige Ella war es eine aufregende Zeit. Neben einer spektakulären Bootstour und spielen am traumhaften Sandstrand, lernte der Knirps auch Land und Leute kennen. Die erste große Reise ihrer Kleinen hielt Isa jetzt in einem zuckersüßen YouTube-Video fest.



