Die Bewerbung ist raus! Wenn David Friedrich (28) nicht gerade das Dschungelcamp unsicher macht, ist er Schlagzeuger der Metalcore-Band Eskimo Callboy. Falls der Drummer aber mal ausfallen sollte – Sebastian Pannek (31) ist am Start und voll motiviert, den 28-Jährigen zu vertreten. In seiner Instagram-Story teilte der "Nachwuchsmusiker" jetzt ein lustiges Bewerbungsvideo, das David prompt abcheckte. "Ey, wenn ich ausfalle, Pannek ist am Start, wisst ihr Bescheid", wendete er sich lachend an seinen Musikerkollegen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de