Elle Fanning vergoss am Set von "A Complete Unknown" Tränen

Elle Fanning (26) war zu Tränen gerührt, als sie ihren Schauspielkollegen Timothée Chalamet (28) zum ersten Mal als Bob Dylan (83) singen hörte. Während der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "A Complete Unknown" trat Timothée als der legendäre Musiker auf und sang dabei den Song "A Hard Rain's A-Gonna Fall" vor der gesamten Crew. Bei einem Interview während des WrapWomen Power Summit am 3. Dezember erzählte Elle, wie bewegend dieser Moment für sie war.

Elle selbst spielt in dem Film die Rolle der Sylvie Russo – Bob Dylans Freundin und Muse aus den frühen 1960er Jahren. Sie beschrieb, wie Timothées Darstellung weit über eine bloße Imitation hinausgeht. "Timothée ist so außergewöhnlich in dem Film", schwärmte sie in dem Interview und fügte hinzu: "Er liefert keine Karikatur von Bob Dylan, sondern eine wirkliche Verschmelzung von sich selbst und Bob." Da die Schauspielerin ein großer Fan des Sängers ist, war sie anfangs kritisch. "Ich war eine strenge Kritikerin, aber er hat mich einfach umgehauen", gab sie zu.

Schon seit ihrer Jugend ist Elle ein großer Fan der Musiker-Ikone: "Ich durfte keine Poster an die Wand hängen wegen der Tapete, aber meine Pinnwand war voll mit Bildern von Bob Dylan", verriet sie. Die Arbeit an diesem Film ist für sie nach eigenen Aussagen daher ein wahr gewordener Traum gewesen. Der Film startet am 25. Dezember in den Kinos und verspricht, ein wahres Erlebnis zu werden.

Anzeige Anzeige

Eric Kowalsky / MEGA Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Elle Fanning und Dakota Fanning im März 2024

Anzeige Anzeige