Elle Fanning turtelt verliebt mit ihrem Gus Wenner in Aspen

Elle Fanning (26) und Gus Wenner haben das neue Jahr gemeinsam in einem luxuriösen Skiresort in Aspen begrüßt. Auf Instagram teilt die Schauspielerin, bekannt aus "Maleficent", mehrere Einblicke in ihren Urlaub mit ihrem selten gezeigten Freund, dem CEO des Magazins Rolling Stone. In dicken Schnee-Outfits posiert das Paar vor einem Sessellift und macht strahlende Selfies im Schnee. Die 26-Jährige kommentiert die Bilder mit den Worten "Skifahren bis 2025".

Ihr romantisches Ski-Abenteuer ist allerdings nicht das erste Mal, dass sie ihre Liebe öffentlich zeigen. Bereits im August widmete Elle ihrem Freund einen süßen Geburtstagsgruß auf Instagram, versehen mit Strandfotos aus ihrem gemeinsamen Tropenurlaub. Auch Gus zeigte seine Liebe öffentlich, als er zu Elles 26. Geburtstag ein Foto des Paares auf einem Boot postete, in dem er sie als "meine Liebe" bezeichnete. Ihr erster öffentlicher Auftritt als Paar war bei den diesjährigen Golden Globes, wo Elle in einem cremefarbenen Kleid und Gus im klassischen schwarzen Smoking zusammen über den roten Teppich schritten.

Gus stammt aus einer Familie, die eng mit der Medienwelt verbunden ist. Sein Vater Jann Wenner ist Mitbegründer des Magazins Rolling Stone, heute ist Gus der Geschäftsführer. Elle hingegen dominiert derzeit Hollywood und ist mit ihrer Rolle in "Complete Unknown" – einem Biopic über Bob Dylan (83) – an der Seite von Timothée Chalamet (29) zu sehen. Neben ihrer öffentlichen Schauspielkarriere hat Elle immer wieder betont, wie wichtig ihr Privates ist. Dass sie und Gus nun verstärkt persönliche Momente teilen, freut ihre Fans sicherlich.

https://www.instagram.com/p/DETYX09uNnI/?img_index=1 Elle Fanning und Gus Wenner.

Getty Images Elle Fanning, Schauspielerin

