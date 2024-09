Welche Stars werden die Hilton-Schwestern im Biopic spielen?

Paris Hilton (43) war das It-Girl der 2000er. Zusammen mit ihrer Schwester Nicky (40) bildete sie für viele ein wahrlich ikonisches Duo. Paris, die Erbin des Hilton-Imperiums, hat im vergangenen Jahr ihre Memoiren veröffentlicht – und genau die sollen bald verfilmt werden. Die Schwestern Elle (26) und Dakota Fanning (30) haben es sich mit ihrer Produktionsfirma zur Aufgabe gemacht, "Paris: The Memoir" auf den TV-Bildschirm zu bringen – allerdings waren die beiden bisher immer nur als Produzentinnen im Gespräch. Jetzt wurde Dakota von Entertainment Tonight danach gefragt, ob sie vielleicht auch die beiden Hauptrollen übernehmen werden. "Wir stehen noch am Anfang und sind gerade in der Entwicklungsphase. Also mal sehen", lautete ihre Antwort.

Wie sie weiter verriet, freuen sich Elle und Dakota jedoch riesig, einem ihrer Idole so nah kommen zu dürfen. Schon früher seien sie und ihre Schwester große Fans der Erbin gewesen und fühlen sich geehrt, ein Teil ihrer Geschichte zu sein. Im Netz findet die Idee, dass die Hilton-Schwestern von den Fanning-Schwestern gespielt werden, große Zustimmung. Auf Instagram kursiert ein ähnlicher Clip, in dem Elle von dem Projekt schwärmt. Darunter schreiben Fans: "Sie ist unglaublich talentiert, genau wie ihre Schwester. Das könnte richtig gut werden!", "Oh, ja! Das würde ich suchten, das hat Potenzial!" und "Oh, mein Gott! Das wäre echt der Wahnsinn!"

Obwohl sich Paris in ihrer Jugend als modebewusstes Partygirl einen Namen gemacht hatte, zeigt sie heute auch gerne ihre anderen Seiten. Seit einem Jahr ist die Autorin auch Mutter und beweist immer wieder, dass sie eine echte Löwenmama ist. Vor Kurzem wurde sie von OK! gefragt, ob Phoenix und London irgendwann in ihre Fußstapfen treten und ebenfalls berühmt werden sollen. "Ich hoffe, dass sie das nicht tun. Es ist eine Menge. Du musst sehr stark sein", antwortete sie. Zwar werde sie ihre Kids als solche erziehen, aber sie würde sie nie zwingen, auch ins Rampenlicht zu steigen.

Getty Images Dakota und Elle Fanning, Schauspielerinnen

Instagram / parishilton London Hilton, Phoenix Hilton und ihre Mutter Paris Hilton

