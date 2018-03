Der königliche Terminkalender ist prall gefüllt. Prinzessin Madeleine von Schweden (35) erwartet in Kürze ihr drittes Kind. Deshalb werden nun die letzten Vorbereitungen getroffen. Den royalen Nachwuchs feiern die Schweden traditionell mit vielen Veranstaltungen, zu denen die Einladungen bereits verschickt sind. Anhand dieser und anderer Verpflichtungen des Königshauses lässt sich der Geburtstermin auf einen bestimmten Zeitraum im März einschränken.

Wichtigstes Ereignis nach der Geburt ist der Dankesgottesdienst, zu dem der König bereits eingeladen hat. Und da Carl Gustaf (71) und seine Frau Silvia (74) laut Gala vom 21. bis zum 24. März in Mexiko City sein werden, bleibt nur bis dahin eine Lücke im Kalender, in der Prinzessin Madeleine ihr Baby zur Welt bringen könnte. Bis zum 20. März sollte das freudige Ereignis also stattgefunden haben. Schließlich will das Königspaar die Geburt seines Enkelkindes mit Sicherheit nicht verpassen. Für ihre Schwester Victoria (40) könnte dieser Zeitplan allerdings etwas eng werden, da sie vom 14. bis zum 17. März die paralympischen Spiele in Südkorea besucht. Das spricht wiederum dafür, dass es schon Mitte oder Anfang des Monats so weit sein sollte.

Bereits im Februar hat Prinzessin Madeleine ihre Wohnung in London verlassen, um die letzten Wochen bis zur Niederkunft in ihrer Heimat Stockholm zu verbringen. Wo sie und ihr Mann Chris O'Neill (43) nach der Geburt letztendlich leben werden, ist noch nicht bekannt.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty Images Prinzessin Madeleine, Chris O'Neill und Prinzessin Leonore bei der Hochzeit von Carl Philip

Promiflash Königin Silvia und König Carl Gustaf von Schweden

Andreas Rentz/ Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden und Ehemann Chris O'Neill

