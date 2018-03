Wenn man schon groß plant, warum dann nicht alle dran teilhaben lassen? Die royalen Fans fiebern schon auf den 19. Mai hin. An diesem Tag werden sich Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) in der St. George's Chapel in Windsor das Jawort geben. Natürlich laufen dafür die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Ein Punkt steht dabei jetzt ganz oben auf der Liste: Die Feier soll volksnah sein, was die neuste Bekanntmachung des Kensington Palastes zeigt. Das Traumpaar lädt Personen des "einfachen Volkes" zur Hochzeit ein.

"Prinz Harry und Miss Meghan Markle werden 2.640 Mitglieder der Öffentlichkeit zum Schloss Windsor an ihrem Hochzeitstag einladen", gab der Kensington Palast auf Twitter bekannt. Diese können dann die Kutschfahrt samt Braut und Bräutigam nach der Trauung verfolgen. Das Paar hätte darum gebeten, 1.200 Menschen aus allen Teilen des Vereinigten Königreichs einzuladen. Ausgewählt werden junge Personen, die Führungsstärke bewiesen haben sowie Menschen, denen das Gemeindewohl stets am Herzen lag.

Ebenfalls werden 200 "Normalos" aus Wohltätigkeitsorganisationen eingeladen. Weitere Gäste sind 100 Schüler aus zwei lokalen Schulen, 610 Mitglieder der Schlossgemeinschaft Windsor und 530 Angestellte vom royalen Haushalt.

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle in den Sunken Gardens

Splash News Meghan Markle und Prinz Harry in Toronto

Splash News Meghan Markle mit Prinz Harry

