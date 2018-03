Heißer Schnappschuss gegen eisige Temperaturen! Während sich im kalten Deutschland alle warm einmummeln, lässt Serien-Liebling Cheyenne Pahde (fast) alle Hüllen fallen. Die aus München stammende Schauspielerin gönnt sich nach ihrer "Holiday On Ice"-Tour aktuell eine Auszeit in Dubai. Statt allerdings Strandschnappschüsse aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu posten, teilt die Alles was zählt-Beauty ein selten heißes Foto aus ihrem Hotelzimmer.

Seit Monaten schwitzt der TV-Star im Fitnessstudio für den perfekten Bikini-Body. Cheyennes aktueller Schnappschuss auf Instagram beweist: Das harte Work-out zahlt sich aus. Vor allem ihr Po kommt in dem sehr knappen, schwarzen Höschen perfekt zur Geltung. Das Bild betitelt die Let's Dance-Kandidatin von 2017 lediglich mit "Sonnenuntergang". Auf das Naturschauspiel achtet bei diesen Knaller-Kurven allerdings wohl keiner ihrer fast 220.000 Follower.

Allerdings zeigen sich nicht nur die Fans der 23-Jährigen begeistert! Zu den weiteren Bewunderern des heißen Unterwäsche-Pics zählt Zwillingsschwester und GZSZ-Star Valentina Pahde (23):"Oh mein Gott", lautet ihre Reaktion auf Cheyennes Freizügigkeit. Auch den "Alles was zählt"-Kollegen der Marie Schmidt-Darstellerin gefällt, was sie da sehen: So schenken der Blondine unter anderem Christian Feist (37) und Tanja Szewczenko (40) ein Like.

Instagram / cheyennepahde Cheyenne Pahde

Anzeige

Instagram / cheyennepahde Cheyenne Pahde

Anzeige

Instagram / cheyennepahde Valentina Pahde und Cheyenne Pahde, deutsche Schauspielerinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de