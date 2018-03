Ein paar Liegestütze hier, ein paar Sit-ups da – das Trainingsprogramm von Valentina (22) und Cheyenne Pahde (22) ist wirklich straff! Die Social-Media-Kanäle der Twins sind momentan voll von sportlichen Clips und Pics. Dass die beiden so fleißig spor­teln, hat einen guten Grund! Die Girls genießen momentan auf Ibiza die spanische Sonne. Der perfekte Bikini-Body darf dabei natürlich nicht fehlen und an dem wird im Vorfeld ordentlich gearbeitet. "Mein Work-out ist immer unterschiedlich. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich Bauch, Beine, Po trainiere, [...] aber auch so ein bisschen Kondition", verriet GZSZ-Star Valentina im Promilfash-Interview.



