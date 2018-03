Im gewagten Outfit bei den Oscars! Die diesjährigen Academy Awards waren mal wieder ein Paradies für alle Modefans. Zwischen den vielen Hollywoodstars in Traumroben leistete sich die eine oder andere Schauspielerin natürlich auch einen waschechten Fashion-Fauxpas. Kleidertechnisch hat jedoch keine Leinwand-Beauty, sondern eine Laufstegschönheit allen die Schau gestohlen. Model Kendall Jenner (22) sorgte mit ihrem ultraknappen Outfit für den Hingucker des Abends.

Der Keeping up with the Kardashians-Star tauchte in einem ziemlich heißen Kleid von Redemption bei der "Vanity Fair"-Aftershowparty auf – und zog damit alle Blicke auf sich. Die riesigen Flügelärmel und der sexy Ausschnitt fast bis zum Bauchnabel waren für die 22-Jährige wohl noch nicht auffallend genug. Sie trug auch noch das bestimmt kürzeste Kleid des ganzen Abends und setzte damit ihre makellosen Beine perfekt in Szene. Wie sie aber mit so wenig Stoff so elegant – und vor allem vollkommen unfallfrei – über den roten Teppich spaziert ist, bleibt wohl ihr Geheimnis.

Kendalls sexy Oscar-Auftritt war zwar gelungen, aber auch ziemlich mutig. Immerhin ist der Kardashian-Jenner-Clan noch nicht seit Langem auf diesen wichtigen Red Carpets willkommen. Noch im vergangenen Jahr waren Halbschwester Kim Kardashian (37) und deren Ehemann Kanye West (40) dort unerwünscht.

Dia Dipasupil / Getty Images Kendall Jenner bei der Oscar-Party der "Vanity Fair"

Dia Dipasupil / Getty Images Kendall Jenner bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

Mr.Canon / Splash News Kanye West und Kim Kardashian

