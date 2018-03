Die neue Hexen-Generation ist endlich komplett! Teils von 1998 bis 2006 begeisterten Alyssa Milano (45), Holly Marie Combs (44), Shannen Doherty (46) und Rose McGowan (44) ihre Fans als die Halliwell-Schwestern Phoebe, Piper, Prue und Paige in der US-amerikanischen TV-Serie Charmed. Mehr als ein Jahrzehnt nach der letzten Folge machen sich jetzt drei neue Hexen ans Werk, mit Magie das Böse zu bekämpfen. Zwei Schauspielerinnen wurden bereits bekannt gegeben – mit Madeleine Mantock steht jetzt auch die dritte Hexe im Bunde fest!

An der Seite von Melonie Diaz alias Mel und Sarah Jeffery alias Madison wird Madeleine die mittlere Schwester Macy verkörpern. Wie The Wrap berichtet, soll sie in dem Reboot eine brillante Genetikerin spielen, die als pragmatisch und treibend gilt. Genau wie ihre beiden Schwestern, die von den neu entdeckten Zauberkräften am Anfang nicht unbedingt begeistert sind, soll auch Madeleines Rolle von der Existenz einer magischen Welt geschockt sein. Nichtsdestotrotz komplettiert Madeleines Charakter nun also die Einheit der neuen "Mächtigen Drei".

Und auch ein weiteres Cast-Mitglied wurde bekannt gegeben. So wird "The Man in the High Castle"-Star Rupert Evans der neue Wächter des Lichts Harry. In der Originalserie spielte Brian Krause (49) diesen in seiner Rolle des Leo Wyatts.

Getty Images Alyssa Milano, Shannen Doherty & Holly Marie Combs in "Charmed"

Ben Gabbe/Getty Images for the 2014 Tribeca Film Festival Melonie Diaz, US-Schauspielerin

Justin Tallis/AFP/Getty Images Rupert Evans bei den British Academy Film Awards 2017

