Finden sie etwa wieder zusammen? Lis Kanzler (22) musste in der vergangenen Germany's next Topmodel-Folge überraschend die Castingshow verlassen. Die knallharte Entscheidung von Jurychefin Heidi Klum (44) war für die Halbperuanerin eine doppelte Enttäuschung. Nach ihrem Exit kam ans Licht, dass sich ihr Freund aufgrund ihrer GNTM-Teilnahme von ihr trennte. Nähert sich das Ex-Paar nach dem plötzlichen Ende ihres Modelabenteuers nun etwa wieder an?

Im Promiflash-Interview glaubt Lis nicht an ein Liebescomeback mit ihrem Ex-Freund. "Unsere Wege sind einfach leider nicht mehr gleich. Wir haben für die Zukunft verschiedene Dinge, die wir wollen", erklärt sie ihre Sicht der Dinge. Nach ihrer GNTM-Teilnahme möchte sich die leidenschaftliche Surferin voll und ganz auf ihre Social-Media-Aktivitäten konzentrieren. Doch ihr Wunsch, demnächst als Reisebloggerin durchzustarten, passen nicht zu den Zukunftsplänen ihres Verflossenen. "Das geht in eine andere Richtung als das, was er möchte. Er ist auch älter als ich und braucht mehr Routine und Stabilität im Alltag und beruflichen Leben", zeigt sich die Nachwuchs-Influencerin ganz realistisch.

Lis stellt außerdem klar, dass nicht "Germany's next Topmodel" allein der Trennungsgrund war. "Es gab auch viele andere Gründe und Diskussionen, die davor aufkamen. Aber es ist Fakt, dass ich ihm leider nicht davon erzählt habe, dass ich zum Casting gehe und dass ich eventuell auch mehrere Monate deshalb weg sein könnte. Das war einfach ein großer Vertrauensmissbrauch", schätzt sie ihre Castingshow-Teilnahme viel mehr als Auslöser für ihr Beziehungsende ein.

Instagram / liskanzler Lis Kanzler, bekannt durch GNTM 2018

Instagram / liskanzler Lis Kanzler und ihr Ex-Freund

Instagram / liskanzler Lis Kanzler, GNTM-Kandidatin 2018

