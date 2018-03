Am 01. Dezember 2017 bekamen die früheren Big Brother-Bewohner Kevin und Sharon ihr erstes gemeinsames Kind: Tochter Jolina. Sharon hat aus einer früheren Beziehung bereits eine kleine Prinzessin: Paulina. Nach zwei Kindern ist die Familienplanung für die Turteltauben abgeschlossen. Aber warum? "Ich habe gedacht: So drei Monate spucken, ok, das überlebst du irgendwie. Jetzt sind es neun Monate geworden – die habe ich jetzt auch überlebt. Es ist wirklich heftig. Ob ich jetzt noch einmal neun Monate so eine Schwangerschaft erleben möchte? Sag ich ganz ehrlich: auf gar keinen Fall!", erklärt Sharon im Promiflash-Interview.



