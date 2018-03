Ding, ding, ding! Der epische Streit zwischen Ex-Der Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc und Rosenkavalier Daniel Völz geht in die zweite Runde. Und dieses Mal mischen auch die anderen Kuppel-Show-Ladys kräftig mit. Nachdem ausgestrahlt wurde, wie der Immobilienmakler heute Abend seine letzte Rose an Kristina Yantsen verteilt hatte, setzten sich Yeliz, Lina Kolodochka und Co. mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (54) und Daniel zusammen, um die Sendung Revue passieren zu lassen. Erneut teilte Yeliz kräftig aus – dieses Mal aber mit Worten, nicht mit der Hand!

Nachdem der Junggeselle in der vergangenen Staffel die Brünette eliminiert hatte, hatte sie ihm eine schallende Ohrfeige verpasst. Das würde sie auch erneut tun, wie sie gestand: "Hätte ich Wasser gehabt, hätte ich Wasser genommen. Ich hatte nur die Sekunde und meine Hand. Ansonsten finde ich, dass sich Daniel bei uns entschuldigen sollte." Die Amazone, die jetzt mit Worten kämpft, führte weiter aus: "Er hat uns allen dasselbe gesagt." Damit meinte sie die Komplimente, die Daniel verteilt hatte. Und tatsächlich: Auch ihre damaligen Konkurrentinnen waren dieser Meinung! "Irgendwann kam man sich verarscht vor", bestätigte Busenfreundin Lina.

Die schoss auch vorher schon scharf, nachdem der Bachelor bestätigt hatte, eine starke Frau gesucht zu haben: "Es gab so viele starke Frauen. Aber für viele hast du dich nicht entschieden!" Die Eiseskälte zwischen dem Junggesellen und den Ladys war fast körperlich zu spüren, als Daniel antwortete: "Ich weiß nicht, worauf du anspielst. Aber Stärke hat nichts mit Wortlauten zu tun." Lina entgegnete: "Das habe ich auch nicht gemeint." Weiter ausführen wollte sie das aber nicht. Auch später wurden die verhärteten Fronten erneut deutlich: Als Svenja von Wrese den Raum betrat und sich weigerte, Daniel zu umarmen, schien der deutlich erleichtert von der Reaktion seiner Zweitplatzierten, denn "eine Klatschen ginge ja auch."

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de

Instagram / linakk Ex-Bachelor-Kandidatinnen Yeliz und Lina

MG RTL D Daniel Völz mit Maxime, Kristina, Michelle, Jessica, Nadine und Yeliz beim Bachelor-Gruppendate

MG RTL D Svenja von Wrese und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor", 2018

