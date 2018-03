Sie hat den Schwanger-Glow! Es war eine süße Überraschung aus der Model-Welt: Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Hana Nitsche (32) ist in froher Erwartung! In wenigen Monaten wird die Schönheit zum ersten Mal Mama. Bevor sie ihren Sprössling dann aber in den Armen halten kann, trägt sie aktuell eine supersüße Baby-Kugel mit sich herum. Diese hat sie ihren Fans und Promiflash jetzt zum ersten Mal präsentiert – und eines steht fest: Die Rundung macht Hana noch hübscher!

Bei der Colgate White Night trägt Hana ihren Nachwuchs das erste Mal offiziell in der Öffentlichkeit spazieren. Das Glück der werdenden Mutter könnte ihr dabei nicht mehr ins Gesicht geschrieben sein – freudestrahlend zeigt sie sich auf dem Red Carpet! Von schlabbrigen Schwanger-Looks scheint die 32-Jährige nichts zu halten – auch mit Babybump greift Hana auf ein gewohnt heißes Outfit mit XXL-Beinschlitz zurück. Das Ergebnis: einfach bezaubernd.

Der Papa des kleinen Rackers scheint sich hingegen bisher aus dem Rampenlicht rauszuhalten. Bislang ist nur bekannt, dass er Chris heißt und amerikanischer Unternehmer ist. Die beiden haben übrigens gleich doppelten Grund zu Freude: Sie erwarten nicht nur Familienzuwachs, sondern werden auch in unbestimmter Zeit vor den Traualtar treten. Das entlockte ein Bild-Redakteur der Baldmama.

Promiflash Hana Nitsche im vierten Monat

hananitsche / Instagram Hana Nitsche, deutsches Model

Instagram / hananitsche Hana Nitsche

