Hat Chris Hemsworth (34) die süßeste Familie ever? Der Thor-Darsteller ist nicht nur ein Mega-Hollywood-Star – sondern vor allem ein liebevoller Papa! Aktuell macht der Schauspieler mit seiner Frau Elsa Pataky (41) und seinen drei Kindern Camp-Urlaub in Australien. Von dort teilt der 34-Jährige putzige Familien-Clips mit seinen Fans: Ob beim Seilspringen, Unsinnmachen oder Surfen mit seiner Tochter – Chris zeigt, dass er in seiner Rolle als Spaßpapa voll aufgeht!



