Seit acht Jahren wirbelt er über das TV-Parkett – aber ist Massimo Sinató (37) vor dem Let's Dance-Start trotzdem noch nervös? Heute Abend geht das beliebte Promiformat in eine neue Runde. Als Vollprofi unterstützt Massimo auch in diesem Jahr die Riege der Tänzer und bringt als wahrhaftiger "Let's Dance"-Senior jede Menge Erfahrung mit. Aber flattern dem Halbitaliener trotzdem die Nerven? "Oh, Massimo ist aufgeregt, ich bin aufgeregt und wir sind sehr gespannt, wen er bekommt!", erklärte seine Liebste Rebecca Mir (26) jetzt im exklusiven Promiflash-Interview. Mit wem der 37-Jährige wohl den Dancefloor unsicher machen wird?



