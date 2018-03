Es wurde spannend für die prominenten Herren! Erst in der heutigen Folge von Let's Dance erfuhren die Kandidaten mit welchem Profi sie in den nächsten Wochen trainieren und tanzen werden. Nachdem die Ladys schon an ihren Tanzpartner gebracht wurden, wissen jetzt auch endlich die Männer, mit wem sie das Parkett stürmen werden. Das sind die Paare, die sich die Trophäe sichern wollen!

Comedian Ingolf Lück (59) darf sich über die professionelle Unterstützung von Vorjahressiegerin Ekaterina Leonova (30) freuen. Die Paarung sorgte bei beiden für ein Schmunzeln. TV-Koch Chakall wird von der mehrfachen Deutschen Meisterin Marta Arndt (28) auf Trab gebracht. Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (26) tanzt mit "Let's Dance"-Neuling Renata Lusin (30). Schon im Vorfeld haben die beiden sich super verstanden. 213508

AWZ-Star Bela Klentzke darf sich auf harte Trainingseinheiten mit Oana Nechiti (30) einstellen. YouTuber Heiko Lochmann (18) arbeitet gemeinsam mit der mehrfachen Weltmeisterin im Showdance Kathrin Menzinger (29) an seinen Moves. Während sein Bruder Roman mit Katja Kalugina das Vergnügen hat. Moderator Thomas Herrmanns wird mit Regina Luca (19) über das Parkett schweben.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Arya Shirazi "Let's Dance"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht

MG RTL D / Arya Shirazi Roman und Heiko Lochmann, "Let's Dance"-Kandidaten

MG RTL D / Arya Shirazi "Let's Dance"-Kandidat Thomas Hermanns

