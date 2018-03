Diese Woche feierten die Promis die Premiere von "Disney on Ice: Fantastische Abenteuer" in Berlin. Auf welche Figur freuen sich die Zeichentrickfans am meisten? Als Markenbotschafterin der Show kennt Eiskunstläuferin Katarina Witt die Antwort genau: "Die Eiskönigin aus Frozen ist immer dabei, weil die Kinder riesige Fans der Geschichten sind", erzählt die zweifache Olympiasiegerin gegenüber Promiflash.Rocco Stark (31) liebt diese Figur ebenfalls – dank seiner Tochter Amelia (5): "Ich bin mittlerweile auch richtiger Elsa-Fan, weil sie einfach heiß ist. Und dann kann sie auch noch singen."



