Alles muss raus! Seit mehr als fünf Jahren leben der Hollywoodstar Russell Crowe (53) und seine Noch-Ehefrau Danielle Spencer (48) schon getrennt, doch dieses Jahr soll die Scheidung endlich vollzogen werden. Zu diesem Anlass möchte der Schauspieler sich noch von so einigem mehr trennen, als nur seinem Ehering. Bei der selbst benannten "Die Kunst der Scheidung"-Auktion verhökert Russell jetzt drei Zimmer voller Andenken.

Und die sind ziemlich wertvoll. Wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte, werden rund 200 Gegenstände im Wert von 2,8 Millionen Dollar versteigert. Dabei handelt es sich vor allem um Filmrequisiten, wie Russells Brustpanzer und Schwert aus "Gladiator" oder seine Schlittschuhe aus "Mystery Alaska". Auch ein paar ausgefallene Objekte befinden sich in der Sammlung des Neuseeländers: Von den Dreharbeiten zu "American Gangster" nahm der 53-Jährige die Setstühle von Co-Star Denzel Washington (63) und Regisseur Ridley Scott (80) mit. Ebenfalls vom Gladiatordreh stammt auch der voll funktionsfähige römische Kampfwagen mit Pferdeattrappe.

Die extravagante Versteigerung hat Russell übrigens gemeinsam mit seiner Ex organisiert und profitiert davon gleich mehrfach: "Das Praktische dabei ist, dass die Sammlung gut drei Räume voller Dinge ist, die ich nun nicht mehr pflegen, dokumentieren, reinigen, stimmen und versichern muss", erklärte er Daily Telegraph. Klingt nach einer Win-win-Situation. Am Tag der Auktion wird die Scheidung der beiden bereits rechtskräftig sein und Russell kann am 7. April nicht nur seinen 54. Geburtstag, sondern auch den 15. Hochzeitstag und die Scheidung feiern.

Lisa Maree Williams/Getty Images Russell Crowe und Danielle Spencer, 2011

Supplied by WENN.com Russell Crowe in "Gladiator"

Brendon Thorne/Getty Images Russell Crowe, Schauspieler

