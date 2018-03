Brad Pitt (54) schmeißt sich nach langer Zeit wieder ins Hollywood-Getümmel! Seit seiner Trennung von Angelina Jolie (42) vor eineinhalb Jahren hatte sich Brad kaum noch auf Veranstaltungen der Filmbranche sehen lassen. Promo-Termine nahm der Schauspieler zwar pflichtbewusst wahr, privat zog sich der sechsfache Vater aber völlig zurück. Doch im Rahmen des Oscar-Wochenendes wurde der Filmstar jetzt wieder auf einer Party gesichtet – ein Zeichen dafür, dass er die private Krise verarbeitet hat?

Die Aufregung war groß, als Brad auf der Pre-Oscar-Party der Talentagentur Gersh gesichtet wurde. Gewohnt stylish mit Hut und schwarzem Mantel machte der 54-Jährige bei dem Event im berühmten Chateau Marmont Hotel in Los Angeles eine Superfigur – und schien auch ziemlich gut gelaunt zu sein! Laut People habe sich Brad auf der Feier rundum wohlgefühlt und mit einigen Hollywood-Kollegen unterhalten. Auch mit Sam Rockwell (49) und Allison Janney (58), die wenige Tage später beide einen begehrten Oscar mit nach Hause nehmen konnten, soll er sich angeregt unterhalten haben. Zudem bestätigte ein Insider, dass es Brad mittlerweile "viel besser" gehe: "Die Trennung war eine sehr dunkle Zeit für ihn, aber in letzter Zeit sieht er gesünder und glücklicher aus. Er scheint sich wieder am Leben zu erfreuen."

Obwohl die Scheidung von Angelina noch nicht in trockenen Tüchern ist und auch das Sorgerecht um die gemeinsamen Kinder nach wie vor ausgehandelt werden muss – der anfängliche Rosenkrieg hat sich inzwischen offenbar abgekühlt! Tatsächlich scheinen sich Angie und Brad in letzter Zeit sogar wieder ein wenig angenähert zu haben.

Frederic J. Brown/AFP/Getty Images Sam Rockwell, Frances McDormand, Allison Janney und Gary Oldman, Oscar-Preisträger 2018

Anzeige

Michael Kovac / Getty Images Brad Pitt bei der Haiti Rising Gala 2018

Anzeige

ROBYN BECK / Getty Images Angelina Jolie, Maddox Jolie-Pitt und Brad Pitt 2013 bei einer Veranstaltung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de