Sie hat weder einen fester Freund und ein Baby schon gar nicht! Kendall (22) ist die einzige Kardashian-Jenner-Schwester, die zurzeit nicht vergeben ist und auch nicht am Nachwuchs arbeitet. Kourtney (38) ist über beide Ohren in ihren Toyboy Younes Bendjima verschossen, mit ihrem Ex Scott (34) hat sie drei gemeinsame Kinder. Khloe (33) und ihr Schatz Tristan Thompson (26) erwarten ihr erstes Baby, Kylie (20) und Travis Scott (25) haben ihren Nachwuchs vor wenigen Wochen auf der Welt begrüßt. Kim (37) und Kanye (40) sind als einziges Ehepaar des Klans Eltern von mittlerweile drei kleinen Rackern. Und Kendall? Die tourt als Model durch die Welt – und das ganz allein.



