Er hat die Messlatte ziemlich hoch gelegt! Nach ihrer Liebes-Reunion ging Leonard Freier (33) mit seiner Caona gleich so richtig aufs Ganze – und machte ihr einen romantischen Heiratsantrag im Disneyland! Sebastian Pannek (31) und Clea-Lacy Juhn (26) wünschen den frisch Verlobten alles Gute. Auf einen ähnlich pompösen Kniefall mit Feuerwerk und Rosenblättern kann Clea allerdings gut und gerne verzichten. "Ich brauche es nicht spektakulär, also es muss nichts Besonderes sein. Mit mir müsste man dafür nirgendwo hinfahren. Es wäre viel schöner, wenn es einfach so passiert, egal wo wir gerade sind", plauderte sie im Promiflash-Interview aus.



