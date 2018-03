Innige Blicke, enge Körperhaltung: Springt ein Flirt-Funke zwischen den Let's Dance-Kandidaten über? Ob GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26), Schauspielerin Tina Ruland (51) oder auch das Ehepaar Valentin und Renata Lusin (30): Von den diesjährigen Teilnehmern und Coaches sind viele verheiratet oder vergeben. Doch beim wochenlangen Training kommen sich alle – ob liiert oder nicht – sehr nah: Spielt da Eifersucht eine Rolle?

Oana Nechiti (30) und Erich Klann (30) sind verlobt und beide seit Jahren Teil der Sendung. Für ihre Beziehung ist eine klare Absprache unverzichtbar, wie Oana bei RTL betont: "Es ist sehr wichtig, dass man von Anfang an die Grenzen setzt. Und dass man sich mit seinem Partner vielleicht einmal ganz klar unterhält: Pass auf, das ist eine Show." Moderatorin Charlotte Würdig (39) schließt eine Annäherung zu ihrem Tanzpartner aus. Die Norwegerin und Gatte Sido (37) haben eine gute Basis, die sie nicht missen möchte: "Ich meine, guck dir an, was ich habe. Ich habe einen unfassbaren Ehemann, ich habe unfassbare Kinder. Das tauschst du nicht gegen irgendeinen Flirt ein." Auch in der Ehe von Unternehmerin Judith Williams (45) stehe Vertrauen an oberster Stelle.

Jedes Jahr ranken sich Liebesgerüchte um die Tanzprofis und die VIPs, manchmal steckt dann doch ein Körnchen Wahrheit in den Spekulationen. In der fünften Staffel hatte es ordentlich zwischen Rebecca Mir (26) und Massimo Sinató (37) geknistert, obwohl er zu der Zeit verheiratet war und auch Rebecca war damals in einer Beziehung. Gegen ihre Gefühle konnten sie nicht ankämpfen. Mittlerweile sind Rebecca und Massimo seit fast drei Jahren Mann und Frau.

Facebook/charlottewuerdig Charlotte Würdig und Sido

Anzeige

WENN Rebecca Mir und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de