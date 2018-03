Ob Modelmama Heidi Klum (44) diese Radikal-Veränderung wohl noch bereuen wird? In der vierten Woche stand bei Germany's next Topmodel wieder einmal das lang erwartete Umstyling an. Besonders Kandidatin Zoe Saip traf das hart: Die junge Österreicherin musste ihre dunkelblonde Mähne gegen einen platinblonden Strubbelkopf eintauschen. Wird sie damit Probleme im echten Modelleben bekommen? "Bei einigen war es wirklich schwierig, weil man echt zu einer Modelagentur danach gehen möchte. Ist dann schwierig mit so einer super-fancy Frisur, du kannst damit nicht so viel anfangen!", weiß Fata Hasanović (23), die 2016 selber an der Castingshow teilnahm.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de