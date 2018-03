Was für schöne Neuigkeiten aus der Fußballwelt! Eigentlich sollte Lionel Messi (30) heute Abend für seinen Verein FC Barcelona in Málaga auf dem Rasen stehen – doch sein Team muss ausnahmsweise ohne seinen Starkicker auflaufen. Allerdings schwänzt der Sportler das Spiel aus gutem Grund, wie sein Klub jetzt offiziell bekannt gab. Lionel und seine Frau Antonella Roccuzzo (30) sind wieder Eltern geworden!

Auf der Twitter-Seite des spanischen Erstligisten hieß es nur, dass Messi aus persönlichen Gründen am Abend fehlt. Das Blatt El Mundo Deportivo ist da schon genauer und verkündet: Der Argentinier sei in der Nacht zum Samstag zum dritten Mal Papa geworden. Ciro soll der kleine Knirps heißen und macht Thiago (5) und Mateo (2) damit beide zu großen Brüdern. Die frischgebackenen Eltern hüllen sich bis jetzt auf ihren Social-Media-Kanälen in Schweigen und werden das Glück mit dem neuen Familienmitglied sicherlich in vollen Zügen genießen.

Erst im vergangenen Juni gaben sich der 30-Jährige und seine langjährige Freundin Antonella während einer atemberaubenden Hochzeit das Jawort. Wenige Monate später ließ das Paar dann die Baby-Bombe platzen. "Eine fünfköpfige Familie", schrieb die Schwangere im Oktober zu einem Family-Pic.

Instagram / antoroccuzzo88 Antonella Roccuzzo und Lionel Messi

Instagram / leomessi Lionel und Antonella Messi mit ihren Kindern Thiago und Mateo auf Antigua

Instagram / antoroccuzzo88 Lionel Messi, Antonella Roccuzzo und ihre Kinder

