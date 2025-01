Affärengerüchte um Messi: Sofi Martínez spricht Klartext

Sofi Martínez, eine der bekanntesten Sportmoderatorinnen Argentiniens, sieht sich schon seit längerer Zeit mit unschönen Vorwürfen konfrontiert: Ihr wurde unterstellt, eine Affäre mit Fußballikone Lionel Messi (37) zu haben. In der Talkshow "PH: Podemos Hablar" räumt die 34-Jährige allerdings entschieden mit den Spekulationen auf: "Es ist lächerlich, dass ich überhaupt Stellung beziehen muss, aber die Gerüchte haben mein Leben auf den Kopf gestellt." Besonders schwierig seien die Auswirkungen auf ihr privates Umfeld. "Meine Familie leidet sehr unter diesen falschen Anschuldigungen", betont sie sichtlich betroffen.

Mit deutlichen Worten prangert Sofi zudem die Doppelmoral an, der Frauen in der Sportwelt ausgesetzt seien. "Wenn ein männlicher Kollege Messi auf dieselbe Weise ansehen würde, würde niemand etwas hineininterpretieren", kritisiert sie und will damit auf die sexistischen Strukturen aufmerksam machen, denen Frauen in der Öffentlichkeit häufig begegnen. Auslöser der Spekulationen waren gemeinsame Auftritte während der Fußball-Weltmeisterschaft 2022, bei denen Boulevardmedien vermeintliche Blicke und Gesten zwischen ihr und Messi als Hinweise auf eine Affäre deuteten.

Während Sofi die Gerüchte entschieden zurückweist, schweigt Messi zu den Behauptungen. Der Weltstar ist für seine Bodenständigkeit bekannt und zeigt sich abseits des Platzes als liebevoller Familienvater – mit seiner Frau Antonela Roccuzzo (36) und den drei gemeinsamen Söhnen führt er ein harmonisches Familienleben. Dieses Jahr wagt sich Messi auf unbekanntes Terrain: Mit Disney+ bringt er die Serie "Messi und die Riesen" heraus, in der ein junger Held fantastische Abenteuer erlebt. "Ich freue mich darauf, diese Serie mit Kindern auf der ganzen Welt zu teilen, und hoffe, dass ich sie inspirieren und motivieren kann, ihre eigenen Träume zu verwirklichen", erklärte der Stürmer dazu laut Quotenmeter.

Getty Images Lionel Messi im September 2024

Instagram / antonelaroccuzzo Antonela Roccuzzo und Lionel Messi, 2024

