Lionel Messi führt ein unerwartet normales Familienleben

Lionel Messi (37), einer der bekanntesten Fußballer der Welt, gewährt Einblicke in sein persönliches Familienleben – dazu wurde ein exklusiver Clip mit People geteilt: Im Interview mit Zane Lowe (51) für Apple Music betont der argentinische Superstar, wie "normal" sein Alltag abseits des Fußballfeldes sei. Zusammen mit seiner Frau Antonela Roccuzzo (37) zieht Lionel die drei gemeinsamen Söhne Thiago, Mateo (9) und Ciro (6) groß. "Bei mir daheim bin ich ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch", sagt er und beschreibt, wie er Disziplin, Spiel und gemeinsame Zeit mit seiner Familie in den Mittelpunkt stelle.

Lionels Liebe zur Familie wurde auch bei seinem emotionalen WM-Gewinn 2022 sichtbar, als er nach dem Sieg gegen Frankreich seine beiden Söhne Thiago und Mateo auf dem Spielfeld umarmte. Die beiden Kinder trugen als rührende Geste Trikots mit dem Namen und der ikonischen Nummer zehn ihres Vaters. Vor dem Finale hatte Thiago sogar die Worte des argentinischen Fansongs "Muchachos Ahora Nos Volvimos a Ilusionar" niedergeschrieben, um seinen Vater zu unterstützen – ein emotionaler Moment, den Antonela damals in ihrer Instagram-Story teilte. Trotz seines riesigen Erfolgs bleibt Lionel bodenständig und betonte bereits 2018 im Gespräch mit Marca: "Ich liebe Fußball und lebe dafür, aber die Familie steht über allem."

Lionels Bodenständigkeit hat ihre Wurzeln in seiner Kindheit, die er mit seiner Familie im argentinischen Rosario verbrachte. Er wuchs in einfachen Verhältnissen zusammen mit seinen Eltern Jorge und Celia sowie seinen zwei Brüdern und einer Schwester auf. Die Geschwister blieben trotz der Höhen und Tiefen des Lebens eng verbunden: Seine Brüder Rodrigo und Matías standen ihm geschäftlich zur Seite, während seine Schwester María Sol eine Schlüsselposition bei "The Messi Store" innehat. Wann immer es möglich ist, kehrt die Familie zu besonderen Anlässen wie Weihnachten in die Heimat zurück, um diese Verbundenheit zu feiern.

Getty Images Lionel Messi bei der Siegerehrung der WM in Katar

Instagram / leomessi Lionel Messi und seine Familie

