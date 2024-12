Lionel Messi wird das Gesicht von neuer Zeichentrickserie

Der argentinische Fußballstar Lionel Messi (37) begibt sich auf neues Terrain: Gemeinsam mit Disney startet er die Zeichentrickserie "Messi und die Riesen" auf Disney+. Die Geschichte folgt dem talentierten zwölfjährigen Jungen Leo, der in eine fantastische Welt voller Riesen gezogen wird, um diese vor bösen Herrschern zu retten – auch Fußball spielt dabei natürlich eine Rolle. Messi selbst zeigte sich begeistert und sagte laut Bild: "Ich freue mich darauf, diese Serie mit Kindern auf der ganzen Welt zu teilen." Wann genau die ersten Folgen zu sehen sein werden, steht jedoch noch nicht fest.

In einem offiziellen Statement erklärte der Star, wie wichtig es ihm sei, die Werte, die ihn in seiner Karriere geprägt haben – Teamwork, Ausdauer, Disziplin und harte Arbeit – an die jüngere Generation weiterzugeben. Mit der Serie hofft Messi, Kinder auf der ganzen Welt dazu zu inspirieren, ihre Träume zu verfolgen. "Schon als Kind habe ich Zeichentrickserien geliebt, und ich freue mich darauf, diese Serie mit meinen eigenen Kindern zu sehen", verriet er dem Magazin zufolge. Disney+ verspricht mit der Serie eine Mischung aus Fantasy und Sport, eingebettet in eine abenteuerliche Handlung.

Der 37-Jährige erlebt damit eine aufregende Wendung seiner Karriere, die bislang von sportlichen Rekorden geprägt war. Abseits des Spielfelds zeigt sich Messi als engagierter Familienvater. Zusammen mit seiner Frau Antonela Roccuzzo (36) hat der Superstar drei Söhne. Gemeinsam mit seinen Kindern teilt er offenbar die Liebe zu Animationsserien, was dieses neue Projekt zu einer ganz persönlichen Herzensangelegenheit macht.

Getty Images Lionel Messi, Fußballer

Instagram / antonelaroccuzzo Antonela Roccuzzo und Lionel Messi, 2024

