Lionel Messis Frau dementiert Gerüchte über viertes Kind

Antonela Roccuzzo (36), die Ehefrau von Fußballstar Lionel Messi (37), hat entschieden Stellung zu den anhaltenden Gerüchten um eine mögliche Schwangerschaft bezogen. Wie der argentinische Journalist Ángel de Brito auf X berichtete, erklärte die dreifache Mutter in einem Gespräch mit ihm: "Die Gerüchte über meine Schwangerschaft sind falsch." Weiter fügte sie hinzu: "Die Medien versuchen, mich seit Jahren zu schwängern." Auslöser der jüngsten Spekulationen war eine Aussage der spanischen Journalistin Naiara Vecchio, die beim Sender Hola angedeutet hatte, das Paar wünsche sich ein viertes Kind.

Die Vermutungen nährten sich vor allem aus älteren Aussagen von Messi selbst. Der Weltfußballer hatte vor zwei Jahren bei der Ballon-d'Or-Verleihung angemerkt, dass er sich irgendwann ein Mädchen in der Familie vorstellen könnte, jedoch fügte er damals hinzu, dass keine gezielten Pläne dafür existieren. Die aktuellen Worte von Antonela hingegen zeigen deutlich, dass für das Paar eine Familienerweiterung derzeit kein Thema ist – mit den drei gemeinsamen Söhnen Thiago (12), Mateo (9) und Ciro (6) haben sie ihr Glück gefunden. Messi, der bis vor Kurzem noch mit Fremdgehgerüchten konfrontiert wurde, hat zu den kürzlichen Gerüchten bislang keine Stellungnahme abgegeben.

Messi und Antonela verbindet eine außergewöhnliche Liebesgeschichte. Die beiden kennen sich seit ihrer Kindheit in der argentinischen Stadt Rosario und wurden 2009 ein Paar. Im Jahr 2017 gaben sie sich das Jawort in ihrer Heimatstadt bei einer großen, viel beachteten Feier. Die Mutter dreier Jungs blickt stolz auf ihre Familie und teilt mit ihren Fans auf ihren sozialen Kanälen regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Doch auch in ihrer Ehe schätzen die beiden vor allem eines: Privatsphäre. Diese ist jedoch bei weltweiter Prominenz schwer zu bewahren, wie die jüngsten Schlagzeilen einmal mehr beweisen.

Getty Images Lionel Messi mit seiner Frau Antonela und den drei gemeinsamen Söhnen

Instagram / antonelaroccuzzo Lionel Messi und seine Frau Antonela Roccuzzo mit ihren drei Söhnen nach dem WM-Sieg

