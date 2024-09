Lionel Messi startet sein eigenes Produktionsunternehmen

Lionel Messi (37) baut sich neben seiner Fußballkarriere noch ein weiteres Standbein auf. Wie unter anderem Deadline berichtet, begibt sich der Sportler jetzt in die Entertainmentbranche: Gemeinsam mit dem Unternehmen Smuggler Entertainment gründet er die Produktionsfirma 525 Rosario, die Premium-Fernsehsendungen, Filme, Live-Sportveranstaltungen und Community-Events sowie Branded Content und Werbespots für Athleten entwickeln und produzieren wird. "Ich bin sehr motiviert, [...] das Projekt, das wir mit Smuggler Entertainment ins Leben gerufen haben, zu verwirklichen und weiter auszubauen", betont Lionel.

Darüber hinaus erklärt der 37-Jährige: "Unterhaltung war schon immer eine Leidenschaft von mir, sei es auf dem Spielfeld oder in anderen Bereichen." Seine neue Firma ist nach seiner Heimatstadt in Argentinien benannt, hat ihren doppelten Hauptsitz jedoch in Miami und Los Angeles in den Vereinigten Staaten. Außerdem wird das Unternehmen zwar unter der Aufsicht der Familie des Stürmers arbeiten, als CEO fungiert jedoch jemand anderes – und zwar der Mitbegründer von Smuggler Entertainment, Tim Pastore.

Lionels Hauptberuf bleibt aber weiterhin der Fußball – und damit scheint es auch bis dato ziemlich gut zu laufen. Der argentinische Nationalspieler blickt mittlerweile auf eine lange Sportlerkarriere zurück, in der er von 2004 bis 2021 das Aushängeschild des FC Barcelona war. Danach spielte er für das französische Team Paris Saint-Germain und wechselte im Juli 2023 in die Major League Soccer zu Inter Miami. Doch damit nicht genug: Er wurde erst Anfang Januar zum achten Mal als Weltfußballer ausgezeichnet, wie Kicker berichtete.

Getty Images Lionel Messi im September 2024

Getty Images Lionel Messi im Juli 2024

