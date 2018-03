Das war es mit ihrer blonden Ära! Shirin David (22) hat jetzt schwarze Haare. Für diese drastische Typveränderung sorgte ein Fan des YouTube-Stars: Das Mädchen hatte der 22-Jährigen mit Photoshop eine dunkle Mähne verpasst – und seinem Idol gefiel die Idee. Unter dem Hashtag "Black Hair Shirin" teilte die Netzberühmtheit ihren Followern mit, das Farbexperiment wagen zu wollen. Heute ging dann endlich der erste Clip mit schwarzen Haaren online. Die Frage ist jetzt: Wie kommt der neue Look bei den anderen Shirizzles an?

Obwohl sich die Perserin mit litauischen Wurzeln noch an ihr neues Ich gewöhnen muss, gefällt es ihr offenbar sehr gut. Das verdeutlichte Shirin mit einem Kommentar auf ihrem Twitter-Profil: "Es ist so dunkel auf meinem Kopf und ich liebe es." Auch von ihren Followern bekam sie haufenweise Komplimente auf ihren anderen Social-Media-Plattformen. "Braune Haare stehen dir viel besser", "Du siehst so verdammt schön aus" und "Steht dir tausendmal besser als Blond", schwärmten einige Instagram-User.

Nicht zum ersten Mal ließ sich Barbara, wie die YouTuberin mit bürgerlichem Namen heißt, ihre Mähne verdunkeln. Bereits 2014 hatte sie sich die Haare dunkelbraun koloriert.

Instagram / shirindavid Shirin David

Instagram / shirindavid Shirin David, DSDS-Jurorin 2017

Facebook / ShirinDavid2 Shirin David 2014

