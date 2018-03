Doppelt hält besser! Noch in diesem Jahr werden sich Dagi Bee (23) und ihr Verlobter Eugen Kazakov das Jawort geben. Bereits vor einigen Wochen nahm die YouTuberin ihre Fans auf ihrem Channel mit ins Brautmodengeschäft und wurde dort auch schnell fündig. Bei einem Kleid ist es aber nicht geblieben, wie die zukünftige Braut jetzt im Promiflash-Interview auf der Glow in Dortmund verriet: "Ich habe zwei Kleider. Das Kleid, das ich an diesem Tag ausgesucht hab, war nur für die standesamtliche. Ich habe aber jetzt mein echtes Kleid für die richtige Trauung." Während der zweiten Anprobe seien bei ihrer Mama und ihrer Cousine zahlreiche Tränchen geflossen.



