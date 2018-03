Bewährungsprobe für ihre Liebe! Bauer Gerald und seine Anna fanden im vergangenen Jahr das große Liebesglück dank Bauer sucht Frau. Am Ende der TV-Kuppelshow verlobten sich der Farmer aus Namibia und die polnischstämmige Blondine sogar. Bevor die beiden sich im Sommer das Jawort geben können, müssen sie aber noch private Hürden meistern: Anna und ihr Liebster durchleben gerade besonders harte Zeiten!

Hand in Hand laufen die beiden auf einen Sonnenuntergang zu – zu diesem malerischen Instagram-Motiv schreibt die 27-Jährige allerdings eine besorgniserregende Botschaft. "Es sind leider in der letzten Zeit einige unschöne Sachen passiert, wir sind aber nach wie vor zusammen und wir lieben uns! Darüber was genau passiert ist, werden wir bald sprechen, aber zurzeit sind wir noch nicht soweit", wendet sich Anna an die Fans, die sofort ihren Support für das Power-Paar aussprechen.

Zuvor hatte die erfolgreiche TV-Liebessucherin einige nachdenkliche Worte auf ihrem Account geteilt. Das Posting habe sie verfasst, um sich und ihrem Schatz Kraft auf dem gemeinsamen Weg zu geben. Keinesfalls habe Anna ihre Follower ärgern oder für große Spannung wollen, schrieb sie in ihrem Nachtrag. Immerhin hatten unbedacht traurig wirkende Beiträge schon vor einigen Wochen für Furore gesorgt und sogar Trennungs-Spekulationen hervorgerufen, die das Paar schnell dementiert hatte: Nach wie vor wollen die beiden bald heiraten.

MG RTL D Bauer Gerald und Anna bei "Bauer sucht Frau" 2017

Facebook / annahatsichentschieden Anna und Bauer Gerald, Dezember 2017

Instagram / anna_hatsichentschieden Bauer Gerald mit seiner Verlobten Anna

