Nach fast fünf Jahren startet DAS Musiker-Couple wieder zusammen durch: Beyoncé Knowles (36) und Jay-Z (48) gehen gemeinsam auf Tour! Die Sängerin und der US-Rapper rockten bereits von Juni 2013 bis September 2014 die Bühnen dieser Welt. Seitdem ist bei den Dreifacheltern einiges passiert. Schon länger kursierten die Gerüchte um eine neue Tournee – jetzt verkündet das Paar via Social Media Fakten!

Auf Instagram postete die 36-Jährige die lang ersehnten News – und ließ dabei ihre Beiträge mit dem Schriftzug "OTR II" völlig unkommentiert. Eingefleischten Fans war jedoch sofort klar, dass es sich dabei um "On The Run II", die Fortsetzung ihrer ersten Tour unter gleichem Namen, handeln musste. "Oh mein Gott, ist das euer ernst? Ihr geht wieder auf Tour?", "Endlich! Ich kann es kaum erwarten" und "Ich kann es nicht fassen! Wann geht's los? Ich will alles wissen!", lauten drei der unzähligen Reaktionen total begeisterter User.

Am 6. Juni werden Queen Bey und Jay-Z erstmals wieder vereint performen. Die Eröffnungsshow ihrer Konzertreihe wird im englischen Cardiff stattfinden und sich dann mit insgesamt 15 Terminen durch Europa ziehen. Ab dem 25. Juli geht es für das supererfolgreiche Paar dann in den Vereinigten Staaten weiter. Der Ticketverkauf startet ab dem 19. März – und bei dieser geballten Ladung Musikgenie sind die Karten vermutlich extrem schnell ausverkauft.

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z

MediaPunch/WENN.com Beyoncé Knowles und Jay-Z bei den Grammys 2014

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z, US-Musiker-Paar

