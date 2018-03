Na, ob dieser Zeitpunkt abgesprochen war? Die schwedischen Royals sind wieder einmal in aller Munde. Am 9. März erblickte das jüngste Mitglied des Königshauses das Licht der Welt und machte Prinzessin Madeleine (35) und ihren Partner Chris O'Neill (43) zu stolzen Dreifacheltern. Am Montag gab der Palast dann endlich den Namen des kleinen Sprosses bekannt – ausgerechnet an dem Tag, an dem seine Tante Victoria (40) im Mittelpunkt stehen sollte.

Bei frostigen Temperaturen und eingepackt in Schal und Handschuhe verweilte die 40-Jährige am Montagnachmittag mit Ehemann und Tochter im Palasthof, um Blumensträuße entgegenzunehmen und einem Ständchen der Marschkapelle zu lauschen. Victoria feierte am Montag ihren Namenstag, im Mittelpunkt stand sie trotzdem nicht. Schließlich sorgten ihre Schwester Prinzessin Madeleine und ihr Schwager Chris für weitaus mehr Furore. Im Rahmen einer Sondersitzung des Kabinetts, bei der auch Victoria anwesend war, gaben sie den Namen ihres dritten Sprösslings bekannt. Die jüngste Prinzessin Schwedens hört auf den Namen Adrienne Josephine Alice.

Von all dem Trubel um das Schwedenbaby ließ sich die Thronfolgerin nicht beirren. Sie schüttelte fleißig Hände, winkte der wartenden Menge zu und strahlte über das ganze Gesicht. Kein Wunder, schließlich freut sich die ganze Familie über den Neuankömmling im Königshaus.

Michael Campanella / Getty Images Victoria von Schweden mit Töchterchen Estelle

Mr Christopher O’Neill Prinzessin Madeleines und Christopher O'Neills Tochter

Michael Campanella / Getty Images Victoria von Schweden mit einem Blumenstrauß an ihrem Namenstag

