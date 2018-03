Jetzt ist sie für den Ernstfall gewappnet! Durch ihre Verlobung mit Prinz Harry (33) ist Meghan Markle (36) im November 2017 ein offizieller Teil der britischen Königsfamilie geworden. Als zukünftige royale Lady gilt sie genau wie Schwippschwägerin Herzogin Kate (36) als mögliches Ziel terroristischer Gruppen. Aus diesem Grund wurde bereits im vergangenen Jahr angekündigt, Meghan müsse sich bald einem Sicherheits-Training unterziehen. Unter äußerst realistischen Umständen würde sie jetzt von der britischen Armee auf mögliche Szenarien vorbereitet!

Nach Spaß dürfte dieser Probeeinsatz wohl nicht ausgesehen haben. Zwei Tage lang hieß es für Meghan in Herefordshire, volle Konzentration zu zeigen. Zusammen mit dem Elite-Regiment der britischen Armee übte der Ex-Suits-Star sein Verhalten in verschiedenen Gefahrensituationen. Wie der Express berichtet, seien bei der Simulation einer Entführung sogar echte Schusswaffen abgefeuert worden. Mit dem Traum einer Prinzessin hat das nun wirklich nichts zu tun.

Ein Officer verriet diesbezüglich: "Auch, wenn Megahn wusste, dass der Notfall nicht echt war, garantiere ich, dass sie gelähmt gewesen ist. Das ist der Grund, wieso echte Munition benutzt wurde, damit sie weiß, wie sich Schüsse anhören." Meghan ist übrigens nicht die Einzige, die dieses Gefahrentraining absolvieren musste. Außer für Queen Elizabeth II. (91) gehört es für alle Royals dazu.

Zuma / Splash News Meghan Markle

Ben Birchall - WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle in Cardiff

Chris Jackson/Getty Images Die Royals beim Trooping The Colour 2017

