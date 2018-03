Wenn das nicht nach Trennungs-Style aussieht, der sich (vermutlich nicht) gewaschen hat! Das vor Kurzem neu entflammte Techtelmechtel zwischen Justin Bieber (24) und seiner Jugendliebe Selena Gomez (25) wird heißer diskutiert denn je. Erst kürzlich schmachtete die Sängerin via Social Media ihr Herzblatt mit zuckersüßen Liebesbekundungen an und jetzt häufen sich die Spekulationen um ein erneutes Beziehungstief. Justins leicht rustikaler Modegeschmack lässt das Gemunkel um ein mögliches Liebes-Aus weitergehen!

Neongrüne Baggy-Hose, schlabbriger Kapuzenpulli, ein herausgewachsener Haarschnitt und ein besonders grimmiger Gesichtsausdruck – neue Aufnahmen zeigen den Mädchenschwarm nicht unbedingt von seiner Schokoladenseite. Während Justin noch vor wenigen Tagen gemeinsam mit seiner On-Off-Freundin bei einem Kirchenbesuch gesichtet wurde, macht er nun wieder mutterseelenallein die Straßen unsicher. Eigentlich kein Wunder: Insider behaupteten, dass die beiden zwar Kontakt haben, aber in Wirklichkeit getrennt sind.

In Anbetracht dessen scheint der traurige Look des kürzlich noch rockig gekleideten Sängers schon fast ein Hilfeschrei zu sein. Ein weiteres Indiz für seinen Liebeskummer: Im Gammel-Look sucht Justin ein Restaurant in Los Angeles auf, um anschließend mit einer Box voller frisch Frittiertem wieder das Weite zu suchen. Ob er sich zu Hause wohl in Selbstmitleid suhlt?

Splash News Selena Gomez und Justin Bieber in einer Villa auf Jamaika im Rahmen der Hochzeit seines Vaters

Anzeige

T.Maidana / Splash News Justin Bieber in einem Restaurant in Los Angeles

Anzeige

T.Maidana / Splash News Justin Bieber nach einem Restaurantbesuch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de