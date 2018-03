Daniel Völz (33) hat einen ganz eindeutigen Ruf: Der TV-Junggeselle hat mit mehr Ladys herumknutscht als jemals ein Bachelor zuvor – und es soll sogar noch intimer geworden sein! Den Ex-Kandidatinnen Jessica Neufeld und Maxime Herbord blieb nicht verborgen, was wirklich im Bachelor-Bett abging. Besonders zwischen ihrer einstigen Kontrahentin Svenja von Wrese und dem Rosenkavalier scheint es heiß hergegangen zu sein. Ist an den "Sexelor"-Vorwürfen also wirklich etwas dran?



