Sie wollen den Staub abschütteln und die Preisverleihung aufpimpen: Der ECHO soll wieder so richtig in der deutschen TV-Landschaft ankommen! Nachdem 2017 so wenige Zuschauer wie noch nie zuvor einschalteten, will Vox dieses Jahr wieder ein breiteres Publikum vor den Bildschirmen fesseln. Dafür hat sich der Sender einige Neuerungen einfallen lassen – und so manchen Megastar in die Show eingeladen!

Die vermutlich größte Veränderung: Die Verantwortlichen verzichten komplett auf Moderatoren. Während zuletzt Xavier Naidoo (46) und Sasha (46) durch das Abendprogramm führten, werden die beiden Sänger dafür nun nicht wieder engagiert. Zudem setzen die Macher auf einen "Ensemble-Cast": Der ECHO wird also "von Musikern für Musiker" präsentiert, wodurch auch Laudatoren und lange Reden wegfallen. Wer genau diese Künstler sein werden, die den Nominierten die heiß begehrten Auszeichnungen überreichen, verrät die Sendeanstalt noch nicht. Die gesamte Veranstaltung wird anders als im Vorjahr live übertragen – trotz Werbeunterbrechung!

Als Krönung wird es Performances von verschiedenen Acts auf der Bühne geben: Neben Dauer-Hitwunder Helene Fischer (33), die allein bereits 16 ECHOs gewonnen hat, geben internationale Größen wie Rita Ora (27), Liam Payne (24) und Jason Derulo (28) ihre Sounds zum Besten. Außerdem greifen Sendungen wie "Prominent" und Shopping Queen das musikalische Motto auf – und runden die ECHO-Woche zur Veranstaltung am 12. April thematisch ab.

