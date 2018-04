Es war der Aufreger der letzten Woche: Der renommierte Musikpreis Echo wird nach der Antisemitismus-Debatte um die Rapper Farid Bang (31) und Kollegah (33) abgeschafft. Auch viele Promis diskutieren über diese Entscheidung. Promiflash fragt YouTube-Star Nilam Farooq (28) beim Deutschen Filmpreis 2018 nach ihrer Meinung. Sie findet es fragwürdig, dass frauenfeindlichen und gewaltverherrlichenden Musiktexten überhaupt so eine große Plattform geboten wird: "Und dann ist der Umgang eben ganz wichtig und das, was man drum herum noch macht und da haben sie vielleicht nicht so schlau gehandelt. Also ich finde es schwierig, muss ich ganz ehrlich zugeben." Der Awardshow trauere sie aber nicht wirklich nach.



