Eingefleischte Game of Thrones-Fans müssen schon bald sehr stark sein: Wie erst kürzlich bestätigt wurde, werden die allerletzten Folgen des kämpferischen Spektakels bereits 2019 über die Fernsehbildschirme flimmern – und drohen allem Anschein nach, überraschend brutal und unerbittlich zu werden. Jetzt packte eine Mitarbeiterin des Heimatsenders HBO aus: Sie deutete an, dass es ein vernichtendes Blutbad geben wird, das viele Charaktere das Leben kosten könnte!

Werden die Macher der Erfolgsgeschichte diesen Schritt tatsächlich wagen? Wie die Verantwortliche des Senders für Drama, Francesca Orsi, laut The Wrap erklärte, weisen alle Zeichen darauf hin, dass viele der geliebten Charaktere wie John Snow, Khaleesi, Sansa Stark und Co. im Finale den Tod finden werden. Selbst die erste Lesung des finalen Manuskripts habe zu einem Drama geführt: "Kein Mitglied des Casts hatte die Story zuvor gelesen. Und einer nach dem anderen fing nach kurzer Zeit an zu weinen!" Nach dem ersten Blick ins Drehbuch sei die Stimmung der Schauspieler im Keller gewesen: "Es war der Wahnsinn. Am Ende haben alle auf den Boden geschaut und als sie wieder hochsahen, hatten alle Tränen in den Augen!" Darüber hinaus kündigte Orsi an, dass zahlreiche Hauptrollen im Finale getötet werden würden – und zwar einer nach dem anderen!

Werden die Anhänger der Serie im kommenden Jahr also das unabwendbare Ableben ihrer Lieblingscharaktere verkraften müssen? Schon im Februar machten sich Fans große Sorgen um die Familie Stark, nachdem verdächtige Videos aufgetaucht waren, die eine brennende Kulisse von Winterfell zeigten. Was denkt ihr über solche Spekulationen? Stimmt unten ab.

