Großes Nachwuchs-Glück bei Peggy Jerofke! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit erfüllte sich mit ihrem Liebsten Steffen Jerkel ihren größten Wünsch: Mithilfe einer künstlichen Befruchtung wurde die Blondine schwanger. Nach langen neun Monaten schwebt das Paar nun endlich im siebten Baby-Himmel: Die Liebenden sind gestern zum ersten Mal stolze Eltern einer kleinen Tochter geworden, wie sie jetzt mit einem extrem süßen Schnappschuss auf Social Media offenbaren!

"Gestern nach vielen Stunden ist unsere kleine Prinzessin gesund mit stolzen 3110 Gramm zur Welt gekommen", schwärmte die Neu-Mami auf Facebook. Dazu postete das TV-Gesicht das erste Bild ihres Sprosses: Ihr Spatz ist auf dem Foto dick eingekuschelt in eine pinke Wolldecke und blickt ganz neugierig in die Kamera. "Wir können unser Glück nicht in Worte fassen", kommentierte die Reality-TV-Darstellerin ihren Post weiter.

Den Namen ihres Kindes verkündete Peggy jedoch noch nicht. Tage zuvor heizte die TV-Auswanderin mit einem ganz besonderen Schmuckstück für ihr Töchterlein die Namens-Gerüchteküche an. Auf dem goldenen Armband ließ sie nämlich die Initialen "J.J." eingravieren – deuten die Buchstaben also auf den Rufnamen ihres Knirpses hin? Bestimmt wird diese Frage in den nächsten Tagen geklärt werden!

Facebook / Peggy Jerofke Peggy Jerofkes und Steffen Jerkels Tochter

Privat Peggy Jerofke und Steffen Jerkel

Privat Namensarmband von Peggy Jerofkes Tochter

