Er kennt kein Erbarmen! Let's Dance-Juror Joachim Llambi (53) ist sich sicher: Noch wissen die Promis um Jessica Paszka (27) und Bela Klentze (29) gar nicht, worauf sie sich mit ihrer Teilnahme an der beliebten Show wirklich eingelassen haben. Ob sich das schon bald ändern wird? Nur wenige Tage nach der großen Kennenlernshow betont der ehemalige Turniertänzer jetzt im Interview mit Promiflash: "Die werden jetzt bis Ostern mal so richtig schön die Peitsche kriegen, damit das alles jetzt auch verinnerlicht wird, was zu tun und zu lassen ist."

