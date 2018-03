Sticheleien unter Kollegen? Motsi Mabuse (36), Jorge Gonzalez (50) und Joachim Llambi (53) sind seit Jahren ein gut eingespieltes Team. Schon zum sechsten Mal sitzen die drei in dieser Besetzung in der Let's Dance-Jury und bewerten tanzwillige Promis. Andere Formate des Senders haben mit ihren Show-Kritikern weniger Glück. So wechseln die Juroren bei DSDS, ausgenommen Dieter Bohlen (64), fast jede Staffel. Das stellte jetzt auch Llambi im Promiflash-Interview fest und konnte sich einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl wohl nicht verkneifen.

Zwar kommt es auch innerhalb der "Let's Dance"-Jury zu kleineren Reibereien und Meinungsverschiedenheiten, doch die sind meist nach der Show vergessen. "Das Erfolgsgeheimnis ist, dass wir uns alle leben lassen, uns nicht rechts und links die Ellbogen ausfahren und sagen: Du, ich will dich nicht mehr in der Jury sehen", stellte der 53-Jährige im Gespräch mit Promiflash klar. Der Vorteil: Das Trio versteht sich auch abseits der Kameras blendend! Llambi ist bereits seit der ersten Staffel dabei und hat in puncto Kollegen eigentlich ein Mitspracherecht: "Ich war nie jemand, der gesagt hat, wie das vielleicht in anderen Formaten der Fall ist, mit denen möchte ich nicht mehr. Mir waren alle recht und gerade jetzt zum sechsten Mal." Spielte er damit etwa auf DSDS-Chefjuror Dieter an? Der setzt schließlich gerne seine Meinung durch.

Die Männer führen schon eine Weile einen öffentlichen Schlagabtausch. Beide sind dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und ihren Schützlingen auch mal uncharmant ihre Meinung vor den Latz zu knallen. Dieter warf seinem TV-Kollegen kürzlich vor, ihn zu kopieren, wohingegen Joachim einen klaren Unterschied sah: "Dieter ist für unter- und ich bin für oberhalb der Gürtellinie zuständig."

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Mathis Wienand/Getty Images for Platform Fashion Joachim Llambi bei der Fashionshow von Thomas Rath in Düsseldorf

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS

